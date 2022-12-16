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Байдена спросили о Patriot для Украины, он ответил: Услышите через несколько минут

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 22:23
Байдена спросили о Patriot для Украины, он ответил: Услышите через несколько минут - Фото
Джо Байден (Скриншот видео)

Президент США Джо Байден сделал анонс по поводу поставок Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил в Twitter корреспондент CNN DJ Judd.

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Журналист рассказал, что задал вопрос Байдену, когда тот садился на борт самолета AF1, отправляет ли он ракетные комплексы ПВО Patriot в Украину.

"Вы услышите через несколько минут", – ответил президент США.

  • 13 декабря в Пентагоне подтвердили, что США готовятся к передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot.
  • Вчера в Пентагоне заявили, что США не "позволят комментариям из России диктовать помощь в сфере безопасности", которую администрация Байдена предоставляет Украине. 

Читайте также: Белый дом после ракетной атаки РФ: Готовим дополнительные средства ПВО для Украины

Наталія Медведєва
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война пво Patriot военная помощь джо байден
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