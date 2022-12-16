Белый дом после ракетной атаки РФ: Готовим дополнительные средства ПВО для Украины
Администрация президента США Джо Байдена осудила новый шквал ракетных ударов России по Украине и заявила о включении в новый пакет помощи Киеву дополнительных средств противовоздушной обороны. Об этом на брифинге сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает CNN.
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Он отметил, что Россия "снова пытается вселить страх в сердца украинцев и усложнить им жизнь в условиях надвигающейся зимы".
Кирби отказался сообщить какие-либо подробности о следующем пакете военной помощи для Украины, но сказал, что "будет еще один" и что следует ожидать дополнительных средств ПВО.
Он также объявил, что первый транш в размере $53 млн в виде энергетического оборудования прибыл в Украину из Соединенных Штатов.
- 13 декабря в Пентагоне подтвердили, что США готовятся к передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot.
- Вчера в Пентагоне заявили, что США не "позволят комментариям из России диктовать помощь в сфере безопасности", которую администрация Байдена предоставляет Украине.
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