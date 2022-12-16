Залужный: Армия России выпустила по Украине 76 ракет, силы ПВО сбили 60 целей оккупантов

Российские оккупанты выпустили 76 ракет по украинской критической инфраструктуре 16 декабря, 60 из них сбила противовоздушная оборона. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

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По предварительным данным, утром 16 декабря из районов Каспийского моря и Черного моря противник выпустил по Украине 72 крылатых ракет Х-101, Х-22 и "Калибр".

Также было запущено четыре управляемых ракеты воздушного базирования Х-59 и Х-31П.

Украинские силы ПВО уничтожили 60 ракет врага.

"Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие", — заявил Залужный.

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Дмитро Гриниченко

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