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Залужный: Армия России выпустила по Украине 76 ракет, силы ПВО сбили 60 целей оккупантов

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16.12.2022, 14:19
Залужный: Армия России выпустила по Украине 76 ракет, силы ПВО сбили 60 целей оккупантов - Фото
Валерий Залужный (Фото: Главнокомандующий ВСУ/Facebook)

Российские оккупанты выпустили 76 ракет по украинской критической инфраструктуре 16 декабря, 60 из них сбила противовоздушная оборона. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

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По предварительным данным, утром 16 декабря из районов Каспийского моря и Черного моря противник выпустил по Украине 72 крылатых ракет Х-101, Х-22 и "Калибр".

Также было запущено четыре управляемых ракеты воздушного базирования Х-59 и Х-31П. 

Украинские силы ПВО уничтожили 60 ракет врага. 

"Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие", — заявил Залужный.

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Дмитро Гриниченко
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война пво ракетный удар Валерий Залужный
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