Залужный: Армия России выпустила по Украине 76 ракет, силы ПВО сбили 60 целей оккупантов
Российские оккупанты выпустили 76 ракет по украинской критической инфраструктуре 16 декабря, 60 из них сбила противовоздушная оборона. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По предварительным данным, утром 16 декабря из районов Каспийского моря и Черного моря противник выпустил по Украине 72 крылатых ракет Х-101, Х-22 и "Калибр".
Также было запущено четыре управляемых ракеты воздушного базирования Х-59 и Х-31П.
Украинские силы ПВО уничтожили 60 ракет врага.
"Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие", — заявил Залужный.
- Утром 16 декабря Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины. ПВО отработала "неплохо", сказали в Воздушных силах.
- Повреждены некоторые энергообъекты и есть попадание в жилой дом в Кривом Роге.
- После очередного акта геноцида – ракетных ударов России по гражданской критической инфраструктуре и жилым домам Украины – кому из мировых лидеров еще хочется предложить "сохранить лицо" российскому диктатору Владимиру Путину, задал в Twitter риторический вопрос советник главы ОП Михаил Подоляк
Читайте также: Киев выдержал одну из крупнейших атак. Сбили 37 ракет из более 40 — военная администрация
Комментарии