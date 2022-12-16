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Россия запустила ракеты по Украине — работает ПВО, энергетики превентивно отключают свет

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 08:26
Россия запустила ракеты по Украине — работает ПВО, энергетики превентивно отключают свет - Фото
ЗСУ Gepard сбивает российскую крылатую ракету (Фото: скриншот)

После массированного ракетного налета днем 5 декабря страна-террорист Россия выждала десять суток и 16 декабря продолжила попытки разрушить энергосистему Украины новыми атаками издали.

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Цель такого военного преступления РФ – лишить украинцев зимой электричества, отопления, воды и других базовых услуг, тем самым устроив гуманитарную катастрофу и спровоцировав граждан на протесты, чтобы принудить президента Владимира Зеленского и его правительство к капитуляции в войне.

Ниже сообщения расположены в обратном хронологическом порядке, то есть новые появляются сверху.

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09:15. Звуки зенитки в Киеве. "Шахеды" сбивают?

09:14. Полтавская область, работа ПВО.

09:12. Глава Одесской ОВА пишет, что "в других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре".

09:10. Глухой звук взрыва в Киеве. Надеемся, ПВО. Обновлено: да, ПВО.

09:07. Гремит в Днепре, в Запорожье несколько минут назад – тоже.

09:05. Глава Житомирщины пишет о повторном пуске ракет стратегической авиацией врага.

09:03. Власти Харьковщины пишет: "Оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре. По предварительной информации, пострадавших нет". Могут быть проблемы с электричеством. 

08:55. Взрывы и звуки пролетов под Киевом. ПВО и ракеты/истребители? 

08:53. Сообщают о взрывах в Харькове, Днепре и Днепропетровской области. 

08:49. Работа сил ПВО в Николаевской области. 

08:46. Идут сообщения о работе ПВО в Харьковской и Киевской областях. 

08:44. В ряде областей энергетики применили экстренные отключения света из-за угрозы ракетного удара — это позволит избежать масштабных повреждений в случае попаданий ракет. 

08:35. Тревога распространилась на западные области Украины. 

08:21. Ким заявил, что ожидается запуск около 60 ракет противника, часть из которых уже вошла в воздушное пространство Украины. 

Около 07:50. тревога начала распространяться с восточных областей Украины на Запад.

Главы ОВА пишут о ракетной опасности и просят пройти в безопасные места — глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пусках ракет стратегическими бомбардировщиками РФ. 

Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о ракетной опасности. 

5 декабря враг выпустил по Украине свыше 70 ракет, 61 из них сбили. 23 ноября в предпоследней массированной атаке также выпустили около 70 ракет, 50 сбили. Налеты наносят значительный ущерб энергосистеме: в конце ноября Украина пережила национальный блекаут, после атака в начале декабря система устояла. Атаки россиян оставляют без электричества даже Молдову.

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Євген Пилипенко, Дмитро Гриниченко
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