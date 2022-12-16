Россия запустила ракеты по Украине — работает ПВО, энергетики превентивно отключают свет

После массированного ракетного налета днем 5 декабря страна-террорист Россия выждала десять суток и 16 декабря продолжила попытки разрушить энергосистему Украины новыми атаками издали.

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Цель такого военного преступления РФ – лишить украинцев зимой электричества, отопления, воды и других базовых услуг, тем самым устроив гуманитарную катастрофу и спровоцировав граждан на протесты, чтобы принудить президента Владимира Зеленского и его правительство к капитуляции в войне.

Ниже сообщения расположены в обратном хронологическом порядке, то есть новые появляются сверху.

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09:15. Звуки зенитки в Киеве. "Шахеды" сбивают?

09:14. Полтавская область, работа ПВО.

09:12. Глава Одесской ОВА пишет, что "в других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре".

09:10. Глухой звук взрыва в Киеве. Надеемся, ПВО. Обновлено: да, ПВО.

09:07. Гремит в Днепре, в Запорожье несколько минут назад – тоже.

09:05. Глава Житомирщины пишет о повторном пуске ракет стратегической авиацией врага.

09:03. Власти Харьковщины пишет: "Оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре. По предварительной информации, пострадавших нет". Могут быть проблемы с электричеством.

08:55. Взрывы и звуки пролетов под Киевом. ПВО и ракеты/истребители?

08:53. Сообщают о взрывах в Харькове, Днепре и Днепропетровской области.

08:49. Работа сил ПВО в Николаевской области.

08:46. Идут сообщения о работе ПВО в Харьковской и Киевской областях.

08:44. В ряде областей энергетики применили экстренные отключения света из-за угрозы ракетного удара — это позволит избежать масштабных повреждений в случае попаданий ракет.

08:35. Тревога распространилась на западные области Украины.

08:21. Ким заявил, что ожидается запуск около 60 ракет противника, часть из которых уже вошла в воздушное пространство Украины.

Около 07:50. тревога начала распространяться с восточных областей Украины на Запад.

Главы ОВА пишут о ракетной опасности и просят пройти в безопасные места — глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пусках ракет стратегическими бомбардировщиками РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о ракетной опасности.

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Євген Пилипенко , Дмитро Гриниченко

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