Россия запустила ракеты по Украине — работает ПВО, энергетики превентивно отключают свет
После массированного ракетного налета днем 5 декабря страна-террорист Россия выждала десять суток и 16 декабря продолжила попытки разрушить энергосистему Украины новыми атаками издали.
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Цель такого военного преступления РФ – лишить украинцев зимой электричества, отопления, воды и других базовых услуг, тем самым устроив гуманитарную катастрофу и спровоцировав граждан на протесты, чтобы принудить президента Владимира Зеленского и его правительство к капитуляции в войне.
Ниже сообщения расположены в обратном хронологическом порядке, то есть новые появляются сверху.
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09:15. Звуки зенитки в Киеве. "Шахеды" сбивают?
09:14. Полтавская область, работа ПВО.
09:12. Глава Одесской ОВА пишет, что "в других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре".
09:10. Глухой звук взрыва в Киеве. Надеемся, ПВО. Обновлено: да, ПВО.
09:07. Гремит в Днепре, в Запорожье несколько минут назад – тоже.
09:05. Глава Житомирщины пишет о повторном пуске ракет стратегической авиацией врага.
09:03. Власти Харьковщины пишет: "Оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре. По предварительной информации, пострадавших нет". Могут быть проблемы с электричеством.
08:55. Взрывы и звуки пролетов под Киевом. ПВО и ракеты/истребители?
08:53. Сообщают о взрывах в Харькове, Днепре и Днепропетровской области.
08:49. Работа сил ПВО в Николаевской области.
08:46. Идут сообщения о работе ПВО в Харьковской и Киевской областях.
08:44. В ряде областей энергетики применили экстренные отключения света из-за угрозы ракетного удара — это позволит избежать масштабных повреждений в случае попаданий ракет.
08:35. Тревога распространилась на западные области Украины.
08:21. Ким заявил, что ожидается запуск около 60 ракет противника, часть из которых уже вошла в воздушное пространство Украины.
Около 07:50. тревога начала распространяться с восточных областей Украины на Запад.
Главы ОВА пишут о ракетной опасности и просят пройти в безопасные места — глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пусках ракет стратегическими бомбардировщиками РФ.
Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о ракетной опасности.
- Рано утром 5 декабря прогремели взрывы на авиабазах ВКС РФ "Энгельс" под Саратовом и "Дягилево" на окраине Рязани, а утром 6 декабря случился пожар в районе аэродрома в Курске.
- Оккупанты обвиняют Украину в "терроризме": на Банковой им ответили, как и в Воздушных силах.
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