Зеленский и "Украина" напомнили россиянам ответ на вопрос "без света или без вас?"

Украинский народ превозможет все попытки страны-оккупанта России подчинить его и уничтожить, в том числе через разрушение критической инфраструктуры перед зимой, что сказывается на возможности энергосистем работать стабильно и обеспечивать потребителей электричеством. Это следует из Twitter-переписки президента Владимира Зеленского с онлайн-"Украиной".

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Вечером 11 сентября, после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова президент обратился к российским гражданам с обращением "без вас". 20 октября он об этом напомнил.

Официальный аккаунт "Украины" в Twitter сообщил, что российские удары на середину октября повредили треть энергосистемы страны.

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"Ответ Украины? Общенациональные усилия по экономии электроэнергии и для того, чтобы наши ремонтные бригады сделали работу. Так что, если вы еще раз зададите нам свой знаменитый вопрос, господин президент...", – не закончила предложение Twitter-"Украина".

"Без электричества или без них?", – отозвался Зеленский.

"Без них! – ответила "Украина". – Приблизим нашу победу вместе".

"Поэтому Украина и победит в этой войне. Благодарю всех соотечественников за экономию электроэнергии сегодня", – завершил диалог глава государства.

Євген Пилипенко

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