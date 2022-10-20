UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Выложил в Telegram последствия обстрела электростанции. СБУ задержала блогера – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 11:39
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео

СБУ сообщает о задержании блогера, который опубликовал видео обстрела Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Согласно сообщению, блогер снял видео последствий попадания ракет по объекту критической инфраструктуры и разместил его в своем Telegram-канале. Спецслужба считает, что он сделал это для увеличения количества подписчиков.

"Видео подхватил телеграм-канал, у которого миллионная аудитория. А через 7 минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов", – говорится в сообщении.

СБУ в очередной раз отмечает, что соцсети мониторят "не только российские блогеры-"военкоры", но и кадровые военные. В ведомстве напоминают, что враги учитывают информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий.

В СБУ сообщают, что задержанный блогер не является корректировщиком и не намерен содействовать врагу. "После общения со спецслужбой он осознал, что видео попаданий могут быть использованы РФ для корректировки точности ударов", – сообщили в пресс-службе СБУ.

Там напомнили, что снимать и обнародовать видео последствий попадания вражеских ракет и дронов по военным объектам и гражданской критической инфраструктуре запрещено. Нарушение запрета является преступлением и наказывается по закону, отметили в Службе безопасности.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу блогер бурштынская тэс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 