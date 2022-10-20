СБУ сообщает о задержании блогера, который опубликовал видео обстрела Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Согласно сообщению, блогер снял видео последствий попадания ракет по объекту критической инфраструктуры и разместил его в своем Telegram-канале. Спецслужба считает, что он сделал это для увеличения количества подписчиков.

"Видео подхватил телеграм-канал, у которого миллионная аудитория. А через 7 минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов", – говорится в сообщении.

СБУ в очередной раз отмечает, что соцсети мониторят "не только российские блогеры-"военкоры", но и кадровые военные. В ведомстве напоминают, что враги учитывают информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий.

В СБУ сообщают, что задержанный блогер не является корректировщиком и не намерен содействовать врагу. "После общения со спецслужбой он осознал, что видео попаданий могут быть использованы РФ для корректировки точности ударов", – сообщили в пресс-службе СБУ.

Там напомнили, что снимать и обнародовать видео последствий попадания вражеских ракет и дронов по военным объектам и гражданской критической инфраструктуре запрещено. Нарушение запрета является преступлением и наказывается по закону, отметили в Службе безопасности.

Два энергетических объекта ДТЭК попали под российские обстрелы днем 19 октября. Одним из них была Бурштынская ТЭС. Это уже второй обстрел электростанции. 10 октября четыре российские ракеты попали в распределительное устройство ТЭС.

Вадим Ребрина

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