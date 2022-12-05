Армия России запустила больше 70 ракет по Украине. Более 60 сбила ПВО — Воздушные силы
Украинская противовоздушная оборона сбила более 60 ракет российских оккупантов во время массированного удара 5 ноября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что противник нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, выпустив более 70 ракет.
По предварительной информации, восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области.
Также россияне запустили 22 крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря. Кроме этого, из Черного моря ракеты Х-22 запускали дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также истребители Су-35, которые атаковали Украину шестью ракетами Х-59 и одной Х-31П.
К отражению атаки были привлечены зенитно-ракетные подразделения ВСУ, авиация, мобильные огневые группы и другие подразделения Сил обороны — было сбито более 60 ракет врага.
- По данным украинской разведки, запасы высокоточных ракет в России упали до критических по многим показателям, но у оккупантов еще много ракет С-300.
- По словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, Силы обороны уничтожают около 80% воздушных целей.
- Взрывы на аэродроме в Энгельсе Саратовской области показывают деградацию военной инфраструктуры России, заявили в ГУР.
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