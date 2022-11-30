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Залужный: ВСУ уничтожают около 80% воздушных целей. С 24 февраля их было более 240 000

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 12:12
Залужный: ВСУ уничтожают около 80% воздушных целей. С 24 февраля их было более 240 000 - Фото
Валерий Залужный (Фото: скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины уничтожают около 80% воздушных целей, которые запускают российские оккупанты. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный

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В поздравлении с профессиональным праздников военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных Сил Залужный заявил, что за девять месяцев большой войны было выявлено и сопровождении более 240 000 воздушных целей противника.

Он отметил, что около 80% целей уничтожаются огневыми средствами ВСУ. 

"Это сотни тысяч спасенных жизней, сохранившаяся инфраструктура. И это показатель высокого мастерства наших воинов. Вечная память тем, кто приблизил нас к победе, но, к сожалению, не разделит ее с нами", — подчеркнул генерал.

Читайте также: Глава МИД Латвии: НАТО нужно позволить Украине бить по аэродромам и ракетным объектам в РФ 

Дмитро Гриниченко
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