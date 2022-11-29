Глава МИД Латвии: НАТО нужно позволить Украине бить по аэродромам и ракетным объектам в РФ
Украина должна получить возможность наносить удары по аэродромам и военным объектам на территории России в ответ на обстрелы критической инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на встрече глав МИД стран НАТО в Бухаресте, передает Bloomberg.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Украина должна иметь право бить по военным объектам в России, отражая атаки на гражданскую инфраструктуру, однако союзники воздерживаются от передачи дальнобойных вооружений.
"Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов, с которых запускаются эти операции. Мы не должны бояться эскалации", — сказал Ринкевичс.
Он отметил, что несколько других стран-членов НАТО также считают, что Украина вообще не должна иметь ограничений на то, как она использует оружие, но в конечном итоге это зависит от отдельных стран, когда они решают, какое оружие предоставить Киеву.
- 23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву.
- В ряде регионов были перебои с поставками электроэнергии.
- В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. Есть погибшие, более 20 пострадавших.
Читайте также: В Черное море впервые за несколько дней вышел носитель "Калибров", могут быть удары — ВСУ
Комментарии