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Глава МИД Латвии: НАТО нужно позволить Украине бить по аэродромам и ракетным объектам в РФ

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29.11.2022, 22:29
Глава МИД Латвии: НАТО нужно позволить Украине бить по аэродромам и ракетным объектам в РФ - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Украина должна получить возможность наносить удары по аэродромам и военным объектам на территории России в ответ на обстрелы критической инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на встрече глав МИД стран НАТО в Бухаресте, передает Bloomberg.

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По его словам, Украина должна иметь право бить по военным объектам в России, отражая атаки на гражданскую инфраструктуру, однако союзники воздерживаются от передачи дальнобойных вооружений. 

"Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов, с которых запускаются эти операции. Мы не должны бояться эскалации", — сказал Ринкевичс.

Он отметил, что несколько других стран-членов НАТО также считают, что Украина вообще не должна иметь ограничений на то, как она использует оружие, но в конечном итоге это зависит от отдельных стран, когда они решают, какое оружие предоставить Киеву.

СПРАВКА. 12 сентября Украина предоставила США список вооружения для продолжения наступления в 2023 году. В нем есть ракеты ATACMS с дальностью 300 км. Канал CNN сообщал, что Украина предлагает администрации США "накладывать вето" на цели для ATACMS. Украинские власти не оставляют попыток убедить Вашингтон, что Вооруженным Силам Украины нужны ATACMS, в качестве аргумента приводя тот, что нужно уничтожить в Крыму базу для запуска иранских беспилотников. В США были опасения насчет возможных ударов американскими ракетами по Крыму. 

Дмитро Гриниченко
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война нато Латвия военная помощь эдгарс ринкевичс
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