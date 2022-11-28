В Черное море впервые за несколько дней вышел носитель "Калибров", могут быть удары — ВСУ

В Черном море впервые за несколько дней появился носитель крылатых ракет "Калибр", что может говорить о подготовке новых ударов противника по Украине. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, на боевое дежурство вышел корабль, который несет восемь ракет "Калибр" на борту.

Она отметила, что оккупанты готовятся к новым ракетным ударам, а в пунктах дислокации находятся другие ракетоносители, которые могут выйти на позиции в течение нескольких часов.

"Надо осознавать, что сигналы воздушной тревоги нельзя игнорировать. Начало недели может ознаменоваться новыми ракетными ударами", — сказала Гуменюк.

23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву.

В ряде регионов были перебои с поставками электроэнергии.

В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. Есть погибшие, более 20 пострадавших.

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Дмитро Гриниченко

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