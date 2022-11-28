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В Черное море впервые за несколько дней вышел носитель "Калибров", могут быть удары — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 11:23
В Черное море впервые за несколько дней вышел носитель
Запуск "Калибров" в Черном море (Фото: EPA)

В Черном море впервые за несколько дней появился носитель крылатых ракет "Калибр", что может говорить о подготовке новых ударов противника по Украине. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, на боевое дежурство вышел корабль, который несет восемь ракет "Калибр" на борту.

Она отметила, что оккупанты готовятся к новым ракетным ударам, а в пунктах дислокации находятся другие ракетоносители, которые могут выйти на позиции в течение нескольких часов. 

"Надо осознавать, что сигналы воздушной тревоги нельзя игнорировать. Начало недели может ознаменоваться новыми ракетными ударами", — сказала Гуменюк.

Читайте также: Разведка: Россия может устроить следующий массированный удар по Украине через неделю

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война ОК "Юг" Наталья Гуменюк
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