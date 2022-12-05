Россия бьет по энергосистеме Украины. В Молдове предупредили о возможных отключениях света
05.12.2022, 15:18
Отключения света в Молдове (Фото: EPA)
На фоне ракетных ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины в Молдове возможны отключения света. Об этом сообщили в государственной энергетической компании Moldelectrica.
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Молдавские энергетики заявили о сбоях в электросистеме страны.
Отмечается, что "есть шансы" на отключения света.
23 ноября Молдова уже оставалась без света после массированного удара России по Украине.
Молдова также сталкивалась с проблемами со светом во время ударов РФ по Украине 15 ноября. А 31 октября в Молдове упали обломки российской ракеты.
- Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что может быть несколько волн ракетных пусков российских оккупантов по Украине для ударов по критической инфраструктуре.
- По словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, Силы обороны уничтожают около 80% воздушных целей.
- На территории Киевской области звучали взрывы — работают силы противовоздушной обороны.
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