Россия бьет по энергосистеме Украины. В Молдове предупредили о возможных отключениях света

На фоне ракетных ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины в Молдове возможны отключения света. Об этом сообщили в государственной энергетической компании Moldelectrica.

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Молдавские энергетики заявили о сбоях в электросистеме страны.

Отмечается, что "есть шансы" на отключения света.

23 ноября Молдова уже оставалась без света после массированного удара России по Украине.

Молдова также сталкивалась с проблемами со светом во время ударов РФ по Украине 15 ноября. А 31 октября в Молдове упали обломки российской ракеты.

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Дмитро Гриниченко

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