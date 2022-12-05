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Россия бьет по энергосистеме Украины. В Молдове предупредили о возможных отключениях света

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 15:18
Россия бьет по энергосистеме Украины. В Молдове предупредили о возможных отключениях света - Фото
Отключения света в Молдове (Фото: EPA)

На фоне ракетных ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины в Молдове возможны отключения света. Об этом сообщили в государственной энергетической компании Moldelectrica.

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Молдавские энергетики заявили о сбоях в электросистеме страны.

Отмечается, что "есть шансы" на отключения света. 

23 ноября Молдова уже оставалась без света после массированного удара России по Украине.

Молдова также сталкивалась с проблемами со светом во время ударов РФ по Украине 15 ноября. А 31 октября в Молдове упали обломки российской ракеты.

Читайте также: Санду: Молдова уязвима перед атаками России — это может ослабить устойчивость Украины

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война Молдова отключения света
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