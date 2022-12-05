В Киевской области взрывы, работает ПВО, в сторону региона летят новые ракеты — глава ОВА
На территории Киевской области звучат взрывы — работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
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По его словам, в области сработали силы ПВО. Он призвал оставаться в укрытиях и безопасных местах, так как воздушная тревога продолжается.
Кулеба подчеркнул, что есть повышенная опасность — ракеты россиян летят в сторону региона.
"Следите за информацией из официальных источников. Ничего не фотографируйте и не выкладывайте в сеть", — заявил чиновник.
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