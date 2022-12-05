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В Киевской области взрывы, работает ПВО, в сторону региона летят новые ракеты — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 14:46
В Киевской области взрывы, работает ПВО, в сторону региона летят новые ракеты — глава ОВА - Фото
Алексей Кулеба (Фото: Алексей Кулеба/Twitter)

На территории Киевской области звучат взрывы — работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

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По его словам, в области сработали силы ПВО. Он призвал оставаться в укрытиях и безопасных местах, так как воздушная тревога продолжается. 

Кулеба подчеркнул, что есть повышенная опасность — ракеты россиян летят в сторону региона. 

"Следите за информацией из официальных источников. Ничего не фотографируйте и не выкладывайте в сеть", — заявил чиновник. 

Ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что может быть несколько волн ракетных пусков российских оккупантов по Украине для ударов по критической инфраструктуре.

Читайте также: Резников: Россия нанесла 16 000 ракетных ударов по Украине. 97% целей – гражданские

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война киевская область алексей кулеба
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