UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ГУР объяснили, почему Россия устраивает ракетные атаки раз в 7-8 дней и в начале недели

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 19:58
В ГУР объяснили, почему Россия устраивает ракетные атаки раз в 7-8 дней и в начале недели - Фото
Андрій Юсов (Скріншот)

Цикличность российских массированных ракетных ударов по Украине с интервалом примерно в одну неделю связана с тем, что именно столько нужно для подготовки таких атак, а удары преимущественно в начале недели создают дополнительное давление на экономику Украины. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал в интервью 24 каналу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В среднем для подготовки массированного ракетного удара примерно такое время и нужно (7-8 дней. – Ред.), потому что это вопрос логистики, поставок, подготовки сил и много других вещей. Безусловно, каждый день такие массированные удары невозможны", – сказал Юсов.

Также, по словам представителя ГУР, есть логика в том, почему РФ прибегает к таким атакам в начале или в первой половине недели.

"Это новый цикл экономической активности, новая рабочая неделя – соответственно, массированные поражения по понедельникам и вторникам носят дополнительный психологический и экономический эффект", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что ожидание ракетной атаки – это уже тоже стрессовая ситуация. Взлеты российских МиГ-31, "тренировки" военной авиации РФ и угрозы ракетными ударами – это тоже террористическая тактика России, целью которой является дестабилизация ситуации в Украине.

"Это элемент запугивания и элемент террора. На этот раз – психологического", – сказал Юсов, комментируя воздушные тревоги по всей Украине в последние дни.

  • 24 ноября Юсов предупреждал, что оккупанты могут устроить следующий массированный ракетный удар по Украине примерно через неделю.
  • С начала полномасштабного вторжения армия России нанесла 16 000 ракетных ударов по Украине, сообщил Резников, при этом 97% атак были против гражданских целей.
  • В Воздушных силах заявили, что у армии РФ уже не так велик запас высокоточных ракет, и его хватит еще на три-четыре массированных удара по Украине. При этом менее точных советских ракет у РФ еще много.

Читайте также: Иран еще не поставил России баллистические ракеты – разведка

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар разведка гур андрей юсов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 