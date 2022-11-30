В ГУР объяснили, почему Россия устраивает ракетные атаки раз в 7-8 дней и в начале недели

Цикличность российских массированных ракетных ударов по Украине с интервалом примерно в одну неделю связана с тем, что именно столько нужно для подготовки таких атак, а удары преимущественно в начале недели создают дополнительное давление на экономику Украины. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал в интервью 24 каналу.

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"В среднем для подготовки массированного ракетного удара примерно такое время и нужно (7-8 дней. – Ред.), потому что это вопрос логистики, поставок, подготовки сил и много других вещей. Безусловно, каждый день такие массированные удары невозможны", – сказал Юсов.

Также, по словам представителя ГУР, есть логика в том, почему РФ прибегает к таким атакам в начале или в первой половине недели.

"Это новый цикл экономической активности, новая рабочая неделя – соответственно, массированные поражения по понедельникам и вторникам носят дополнительный психологический и экономический эффект", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что ожидание ракетной атаки – это уже тоже стрессовая ситуация. Взлеты российских МиГ-31, "тренировки" военной авиации РФ и угрозы ракетными ударами – это тоже террористическая тактика России, целью которой является дестабилизация ситуации в Украине.

"Это элемент запугивания и элемент террора. На этот раз – психологического", – сказал Юсов, комментируя воздушные тревоги по всей Украине в последние дни.

24 ноября Юсов предупреждал, что оккупанты могут устроить следующий массированный ракетный удар по Украине примерно через неделю.

С начала полномасштабного вторжения армия России нанесла 16 000 ракетных ударов по Украине, сообщил Резников, при этом 97% атак были против гражданских целей.

В Воздушных силах заявили, что у армии РФ уже не так велик запас высокоточных ракет, и его хватит еще на три-четыре массированных удара по Украине. При этом менее точных советских ракет у РФ еще много.

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Оксана Житнюк

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