Тревога по всей Украине была из наземного вооружения россиян – Воздушные силы

Причиной воздушной тревоги, объявленной сегодня около полудня по всей территории Украины, была угроза обстрелов РФ из вооружения наземного базирования. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат подчеркнул, что воздушная тревога может объявляться во множестве случаев: из-за угрозы ракетных атак с кораблей, самолетов, оперативно-тактических комплексов.

Конкретно сегодня, по его словам, была угроза ракетных ударов, вероятно, наземным вооружением.

Игнат отметил, что враг может бить "Искандерами", "Точками-У" или применять береговой ракетный комплекс "Бастион". Все это – угрозы наземного базирования.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении 27 ноября предупреждал украинцев, что российские террористы готовят новые ракетные удары по Украине, и неделя может быть сложной.

Сегодня по всей стране была объявлена воздушная тревога:

С начала полномасштабного вторжения армия России нанесла 16 000 ракетных ударов по Украине, сообщил Резников, при этом 97% атак были нацелены против гражданских целей.

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Оксана Житнюк

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