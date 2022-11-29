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Тревога по всей Украине была из наземного вооружения россиян – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 15:49
Тревога по всей Украине была из наземного вооружения россиян – Воздушные силы - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Причиной воздушной тревоги, объявленной сегодня около полудня по всей территории Украины, была угроза обстрелов РФ из вооружения наземного базирования. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат подчеркнул, что воздушная тревога может объявляться во множестве случаев: из-за угрозы ракетных атак с кораблей, самолетов, оперативно-тактических комплексов.

Конкретно сегодня, по его словам, была угроза ракетных ударов, вероятно, наземным вооружением.

Игнат отметил, что враг может бить "Искандерами", "Точками-У" или применять береговой ракетный комплекс "Бастион". Все это – угрозы наземного базирования.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении 27 ноября предупреждал украинцев, что российские террористы готовят новые ракетные удары по Украине, и неделя может быть сложной.

Сегодня по всей стране была объявлена воздушная тревога:

Тревога по всей Украине была из наземного вооружения россиян – Воздушные силы
  • С начала полномасштабного вторжения армия России нанесла 16 000 ракетных ударов по Украине, сообщил Резников, при этом 97% атак были нацелены против гражданских целей.

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Оксана Житнюк
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воздушная тревога война ракетный удар воздушные силы тревога Юрий Игнат
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