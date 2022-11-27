Российские террористы готовят новые ракетные удары по Украине, они не прекратят это делать, пока у них есть ракеты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении вечером 27 ноября.

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"Мы понимаем, что террористы готовят новые удары и пока у них есть ракеты – они не успокоятся", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что одним из элементов защиты от террора является способность украинцев помогать друг другу и заботиться о тех, кому сложнее всего – о пожилых людях, о семьях с детьми, о тех, у кого война забрала дом и родных.

"Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая. Наши силы обороны готовятся. Все государство готовится. Все сценарии разрабатываем, в том числе с партнерами", – сказал президент.

Зеленский попросил всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги на следующей неделе.

"Все вместе и помогая друг другу – мы пройдем и этот вызов войны: эту зиму это попытка России использовать холод против людей", – заявил глава государства.

23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 ракет, из которых 50 удалось сбить. Остальные нанесли значительный ущерб энергосистеме, в результате чего на всей территории Украины начались аварийные отключения света. Без электричества осталась также Молдова.

Впервые аварийно остановились все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС.

Министр энергетики заявил, что украинская энергосистема в результате российских обстрелов 23 ноября пережила блекаут. Восстановить ее целостность удалось только 24 ноября в четыре утра.

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Наталія Медведєва

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