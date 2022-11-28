"Поможет сэкономить на генераторах". Данилов заявил, что Украине нужны ракеты на 800 км

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине нужны ракеты с дальностью полета на 800 км и больше. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, самым лучшим и наиболее эффективным решением проблемы с энергетикой Украины будет наличие у Вооруженных Сил ракет дальностью 800 км и больше.

Он отметил, что подобные ракеты "позволят значительно сэкономить на генераторах".

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.