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"Поможет сэкономить на генераторах". Данилов заявил, что Украине нужны ракеты на 800 км

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 17:39
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине нужны ракеты с дальностью полета на 800 км и больше. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, самым лучшим и наиболее эффективным решением проблемы с энергетикой Украины будет наличие у Вооруженных Сил ракет дальностью 800 км и больше.

Он отметил, что подобные ракеты "позволят значительно сэкономить на генераторах". 

Дмитро Гриниченко
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война энергетика ракеты Алексей Данилов
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