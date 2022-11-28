"Поможет сэкономить на генераторах". Данилов заявил, что Украине нужны ракеты на 800 км
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине нужны ракеты с дальностью полета на 800 км и больше. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, самым лучшим и наиболее эффективным решением проблемы с энергетикой Украины будет наличие у Вооруженных Сил ракет дальностью 800 км и больше.
Он отметил, что подобные ракеты "позволят значительно сэкономить на генераторах".
Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что армия России нанесла 16 000 ракетных ударов по Украине. По его словам, 97% из 16 000 ракетных атак были нацелены против гражданских целей.
- 23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву.
- В ряде регионов были перебои с поставками электроэнергии.
- В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. Есть погибшие, более 20 пострадавших.
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