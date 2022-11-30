Иран еще не поставил России баллистические ракеты – разведка
30.11.2022, 14:33
Вадим Скибицкий (скриншот видео)
Иран еще не поставил России баллистические ракеты, хотя проекты договоренностей есть. Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
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По информации ГУР, Россия проводила с Ираном переговоры о поставках баллистических ракет и имеет проекты соответствующих соглашений.
"Но на сегодняшний день поставок такого вооружения мы не зафиксировали", – отметил Скибицкий.
- Ранее в Израиле предупредили: Украина может получить высокотехнологичные израильские ракеты, если Иран поставит России баллистические ракеты.
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