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Иран еще не поставил России баллистические ракеты – разведка

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 14:33
Иран еще не поставил России баллистические ракеты – разведка - Фото
Вадим Скибицкий (скриншот видео)

Иран еще не поставил России баллистические ракеты, хотя проекты договоренностей есть. Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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По информации ГУР, Россия проводила с Ираном переговоры о поставках баллистических ракет и имеет проекты соответствующих соглашений.

"Но на сегодняшний день поставок такого вооружения мы не зафиксировали", – отметил Скибицкий.

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Марко Сировой
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война Иран разведка гур ракеты Вадим Скибицкий армия рф войска россии
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