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Байден получил "все варианты", чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие — Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 19:39
Байден получил
Джо Байден (Фото: EPA)

США не изменили позиции насчет того, что не позволят Ирану получить ядерное оружие, а президенту Джо Байдену предоставили "все варианты" действий. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует Alarabia.

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По его словам, США "с глубокой озабоченностью" наблюдают за прогрессом Ирана в ядерной сфере после сообщений Тегерана о том, что страна начала обогащать уран до еще более высоких уровней. 

Он отметил, что Вашингтон наблюдает не только за ядерной программой Ирана, но и за его постоянным совершенствованием баллистических ракет.

Кирби подтвердил обещание Байдена о том, что Ирану никогда не дадут получить ядерное оружие, и подчеркнул, что американский лидер получил "все варианты" возможных действий США.

СПРАВКА. В 2015 году Иран и пять постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, США, Китай, Франция, Россия) плюс Германия подписали соглашение, которое ставит под контроль ядерную деятельность Тегерана в обмен на отмену санкций. Однако США по инициативе Дональда Трампа, который называл соглашение "плохим", вышли из соглашения в 2018 году, что создало для Ирана повод отказаться от него в целом. В 2019 году Иран заявил, что официально начал выход из ядерной сделки.
  • Тегеран намерен увеличить производство обогащенного урана несмотря на призыв МАГАТЭ к конструктивному сотрудничеству.
  • В феврале 2021 года Байден заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана за рамками ядерной сделки 2015 года.
  • В июне 2022 года сообщалось, что Тегеран существенно увеличил темпы обогащения урана и отключил камеры МАГАТЭ, установленные для мониторинга ключевых ядерных объектов страны.

Читайте также: Байден: США применят силу как "последнее средство", чтобы Иран не получил ядерное оружие 

Дмитро Гриниченко
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