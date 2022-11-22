Байден получил "все варианты", чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие — Белый дом
США не изменили позиции насчет того, что не позволят Ирану получить ядерное оружие, а президенту Джо Байдену предоставили "все варианты" действий. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует Alarabia.
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По его словам, США "с глубокой озабоченностью" наблюдают за прогрессом Ирана в ядерной сфере после сообщений Тегерана о том, что страна начала обогащать уран до еще более высоких уровней.
Он отметил, что Вашингтон наблюдает не только за ядерной программой Ирана, но и за его постоянным совершенствованием баллистических ракет.
Кирби подтвердил обещание Байдена о том, что Ирану никогда не дадут получить ядерное оружие, и подчеркнул, что американский лидер получил "все варианты" возможных действий США.
- Тегеран намерен увеличить производство обогащенного урана несмотря на призыв МАГАТЭ к конструктивному сотрудничеству.
- В феврале 2021 года Байден заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана за рамками ядерной сделки 2015 года.
- В июне 2022 года сообщалось, что Тегеран существенно увеличил темпы обогащения урана и отключил камеры МАГАТЭ, установленные для мониторинга ключевых ядерных объектов страны.
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