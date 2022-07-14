Байден: США применят силу как "последнее средство", чтобы Иран не получил ядерное оружие

Президент США Джо Байден заявил, что может применить силу как "последнее средство", чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие. Об этом он сообщил в интервью израильскому каналу 12TV, цитирует его Reuters.

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Байден отметил, что сохранит иранский Корпус стражей исламской революции в списке иностранных террористических организаций, даже если это приведет к "гибели" ядерной сделки с Ираном 2015 года.

"Если это будет последним средством, то да", — сказал президент США, отвечая на вопрос, применит ли он силу против Ирана, чтобы не дать ему обрести ядерное оружие.

СПРАВКА. Иран отрицает, что стремится к созданию ядерного оружия, заявляя, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели. В 2015 году Тегеран заключил соглашение с шестью крупными государствами, согласно которому он ограничил свою ядерную программу, чтобы затруднить получение оружия в обмен на снятие экономических санкций.

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Дмитрий Гриниченко

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