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Байден: США применят силу как "последнее средство", чтобы Иран не получил ядерное оружие

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 16:58
Байден: США применят силу как
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что может применить силу как "последнее средство", чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие. Об этом он сообщил в интервью израильскому каналу 12TV, цитирует его Reuters.

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Байден отметил, что сохранит иранский Корпус стражей исламской революции в списке иностранных террористических организаций, даже если это приведет к "гибели" ядерной сделки с Ираном 2015 года.

"Если это будет последним средством, то да", — сказал президент США, отвечая на вопрос, применит ли он силу против Ирана, чтобы не дать ему обрести ядерное оружие. 

СПРАВКА. Иран отрицает, что стремится к созданию ядерного оружия, заявляя, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели. В 2015 году Тегеран заключил соглашение с шестью крупными государствами, согласно которому он ограничил свою ядерную программу, чтобы затруднить получение оружия в обмен на снятие экономических санкций.

Читайте также: В Сирии авиаударом уничтожен лидер ИГИЛ — Центральное командование США 

Дмитрий Гриниченко
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Иран ядерное оружие джо байден
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