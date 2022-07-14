Байден: США применят силу как "последнее средство", чтобы Иран не получил ядерное оружие
14.07.2022, 16:58
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден заявил, что может применить силу как "последнее средство", чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие. Об этом он сообщил в интервью израильскому каналу 12TV, цитирует его Reuters.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Байден отметил, что сохранит иранский Корпус стражей исламской революции в списке иностранных террористических организаций, даже если это приведет к "гибели" ядерной сделки с Ираном 2015 года.
"Если это будет последним средством, то да", — сказал президент США, отвечая на вопрос, применит ли он силу против Ирана, чтобы не дать ему обрести ядерное оружие.
СПРАВКА. Иран отрицает, что стремится к созданию ядерного оружия, заявляя, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели. В 2015 году Тегеран заключил соглашение с шестью крупными государствами, согласно которому он ограничил свою ядерную программу, чтобы затруднить получение оружия в обмен на снятие экономических санкций.
- В июне 2022 года Иран провел второе испытание ракеты-носителя собственного производства.
- 10 июля стало известно, что Иран запустил обогащение урана до "оружейного" уровня. В начале лета в CNN писали, что Иран "как никогда близок к созданию ядерного оружия".
- Министерство иностранных дел Ирана утверждает, что официальный Тегеран не продавал России военную технику, включая беспилотники, для ведения войны против Украины.
Читайте также: В Сирии авиаударом уничтожен лидер ИГИЛ — Центральное командование США
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОДРазместить вакансию
Киев • PIED-DE-POULE
Последние новости
Комментарии