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В Сирии авиаударом уничтожен лидер ИГИЛ — Центральное командование США

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 17:14
В Сирии авиаударом уничтожен лидер ИГИЛ — Центральное командование США - Фото
Террористы ИГИЛ (Фото: скриншот с видео)

Американские военные уничтожили одного из лидеров террористической организации ИГИЛ Махера аль-Агала в Сирии. Об этом сообщили в центральном командовании армии США. 

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Центральное командование США заявило, что Махер аль-Агал был ликвидирован в результате удара беспилотника на северо-западе Сирии, а его близкий соратник был серьезно ранен.

"Эта операция была тщательно спланирована, чтобы обеспечить ее успешное выполнение. Первоначальный анализ показывает, что жертв среди гражданского населения не было", — заявили военные. 

Махер аль-Агал отвечал за развитие сетей ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии. Он был одним из пяти ведущих лидеров ИГИЛ и лидером террористов в Сирии. 

  • В июле 2020 года украинский суд отправил на 10 лет за решетку двух иностранцев: они организовали пункт для переправки боевиков Исламского государства в Украину.
  • В феврале 2022 года в Белом доме сообщили, что  американские военные провели успешную контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии и ликвидировали Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши. 
  • В ходе операции по ликвидации Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши погибли минимум трое гражданских.

Читайте также: "Оккупанты ничем не лучше террористов". Зеленская сравнила российские войска с ИГИЛ 

Дмитрий Гриниченко
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США Сирия терроризм игил
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