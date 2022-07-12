В Сирии авиаударом уничтожен лидер ИГИЛ — Центральное командование США

Американские военные уничтожили одного из лидеров террористической организации ИГИЛ Махера аль-Агала в Сирии. Об этом сообщили в центральном командовании армии США.

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Центральное командование США заявило, что Махер аль-Агал был ликвидирован в результате удара беспилотника на северо-западе Сирии, а его близкий соратник был серьезно ранен.

"Эта операция была тщательно спланирована, чтобы обеспечить ее успешное выполнение. Первоначальный анализ показывает, что жертв среди гражданского населения не было", — заявили военные.

Махер аль-Агал отвечал за развитие сетей ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии. Он был одним из пяти ведущих лидеров ИГИЛ и лидером террористов в Сирии.

В июле 2020 года украинский суд отправил на 10 лет за решетку двух иностранцев: они организовали пункт для переправки боевиков Исламского государства в Украину.

В феврале 2022 года в Белом доме сообщили, что американские военные провели успешную контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии и ликвидировали Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши.

В ходе операции по ликвидации Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши погибли минимум трое гражданских.

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Дмитрий Гриниченко

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