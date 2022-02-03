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Военные США по приказу Байдена ликвидировали "халифа" Исламского государства

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 15:12
Военные США по приказу Байдена ликвидировали
Джо Байден (фото - ЕРА)

Спецназ США по приказу президента США Джо Байдена ликвидировал главаря террористической организации Исламское государство Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши. Об этом говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

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По словам Байдена, прошлой ночью американские военные провели успешную контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии.

"Благодаря мастерству и храбрости наших Вооруженных Сил мы сняли с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши – лидера ИГИЛ", – заявил президент США.

Он добавил, что из операции благополучно вернулись все американские военные. Позже Байден выступит с обращением к американскому народу.

В октябре 2019 года аль-Хашеми аль-Кураши заменил главаря Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади, которого ликвидировали американские военные по приказу 45 президента США Дональда Трампа.

О прошлом аль-Хашеми известно мало. По данным Сounter Extremism Projectон родился в 1976 году в Ираке, получил религиозное образование, а в 2003 году присоединился к террористической организации Аль-Каида.

Отмечается, что в 2004 году аль-Хашеми был захвачен США и заключен в иракской Басре в лагере Кэмп-Букка. В заключении он познакомился с аль-Багдади, тот радикализировал в лагере многих будущих боевиков-исламистов, поэтому Кэмп-Букку называют родиной Исламского государства.

Как аль-Хашеми удалось освободиться из лагеря – неизвестно. США предлагали $5 млн за информацию, которая поможет его найти, а затем увеличили сумму до $10 млн. В мае 2020-го появились ложные сообщения о его захвате иракскими спецслужбами, но позже Багдад их опроверг.

Новость дополняется...

Марк Сировой
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