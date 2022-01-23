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Террористы ИГИЛ атаковали тюрьму в Сирии: там идут ожесточенные бои, США наносят авиаудары

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2022, 09:50
Террористы ИГИЛ атаковали тюрьму в Сирии: там идут ожесточенные бои, США наносят авиаудары - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

На северо-востоке Сирии уже несколько дней идут ожесточенный бои после того, как террористы Исламского государства попытались освободить заключенных из тюрьмы Гвайран. Об этом сообщает BBC.

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Столкновения в городе Хасака начались в четверг, 20 января. Боевики ИГ атаковали тюрьму, охраняемую курдскими силами безопасности (SDF). Отмечается, что попытка освободить заключенных оттуда – одно из самых амбициозных действий группировки за последние три года.

В этой тюрьме находятся 3500 человек, подозреваемых в членстве в ИГ, в том числе некоторые лидеры боевиков. После побега сотни джихадистов задержали, но некоторых до сих пор ищут. ИГ заявляет, что многие их члены были освобождены в результате нападения на тюрьму

SDF окружили тюрьму и сражаются за контроль над прилегающими кварталами. Бои идут уже несколько дней. Погибли по меньшей мере 28 курдских бойцов, пять мирных жителей и 58 членов ИГ. 

Курдские силы безопасности поддерживаются авиаударами Соединенных Штатов. Представитель Госдепартамента Нед Прайс высоко оценил "эффективные усилия" курдов.

  • В июле 2020 года украинский суд отправил на 10 лет за решетку двух иностранцев: они организовали пункт для переправки боевиков Исламского государства в Украину.
  • В сентябре 2020 года СБУ задержала одного из возможных руководителей ИГИЛ. Он находился в розыске по линии Интерпола.
  • 16 декабря 2021 года СБУ заявила, что прекратила деятельность ячейки террористической организации Исламское государство в Киеве.
Владислав Сердюк
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США Сирия исламское государство SDF
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