В Киеве задержали одного из возможных руководителей ИГИЛ — фото

Сейчас задержанный арестован, решается вопрос о его возможной экстрадиции

В Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей международной террористической организации Исламское государство, который находился в розыске по линии Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По версии следствия, задержанный — уроженец постсоветского пространства и входит в руководящий состав террористов ИГИЛ.

Ранее он был заместителем чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, подозреваемого в организации теракта в международном аэропорту Ататюрка в 2016 году, говорится в сообщении. А также принимал участие в боевых действиях Ирака и Сирии, занимался подбором и организацией боевиков и терактов.

В 2018 году задержанный прибыл в Украину и создал преступную группировку в Киевской области, куда вошли уроженцы из стран Центральной Азии, и в течение последних двух лет продолжал координировать центры Исламского государства за границей.

Задержали вероятного террориста в Киеве, сейчас он арестован на 40 суток, была начата процедура экстрадиционной проверки.

СПРАВКА. Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) — международная исламистская суннитская экстремистская террористическая организация. Была наиболее активна в 2013-2019 годах, а впервые заявила о себе в 2006 году, провозгласив на территории Ирака исламское государство.



Лидеры ИГИЛ объявили себя последователями исламского фундаментализма. Идеология этой организации заключается в том, чтобы воевать с народами и нациями, если они не разделяют стандарты и ценности "истинных" мусульман.

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Дарья Мостовая

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