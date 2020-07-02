Работали на ИГИЛ в Украине. Суд отправил в тюрьму на 10 лет двух иностранцев

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Суд осудил на 10 лет и три месяца лишения свободы двух иностранцев, которые организовали в Украине пункт для переправки боевиков террористической организации Исламское государство в страны Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-центр Службы Безопасности Украины.

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Отмечается, что осужденные с 2013 по 2015 год принимали в Харьковской области боевиков из республик Северного Кавказа России, стран Закавказья и Центральной Азии. Они снабжали будущих террористов жильем, деньгами и документами, а затем переправляли в район Сирии и Ирака для войны на стороне ИГИЛ.

По данным СБУ, злоумышленники получали деньги от находящихся в Турции и Сирии главарей ИГИЛ, а также координировали с ними свои действия. Помимо того, отмечают в спецслужбе, осужденные финансово и материально помогали совершить теракт в одной из стран Центральной Азии в 2013 году.

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Во время обысков по месту проживания злоумышленников у них нашли боеприпасы, взрывчатые вещества, детонаторы, террористическую символику, бланки и печати для поддельных документов.

Суд признал виновными обоих мужчин по ч. 1 ст. 258-3 (создание и участие в террористической группе) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма).

В ноябре 2019-го СБУ задержала в Киевской области одного из главарей террористов ИГИЛ.

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