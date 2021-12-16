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СБУ: В Киеве разоблачили ячейку ИГИЛ, участниками которой были пять россиян – фото

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 13:52
СБУ: В Киеве разоблачили ячейку ИГИЛ, участниками которой были пять россиян – фото - Фото
Фото: сайт Службы безопасности Украины

Служба безопасности Украины заявила, что прекратила деятельность ячейки террористической организации Исламское государство в Киеве. В ходе обысков правоохранители обнаружили, что пятеро участников имеют российский паспорт, сообщают на сайте ведомства.

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Руководил ячейкой один из лидеров ИГИЛ, которого правоохранители задержали и экстрадировали в Грузию в мае 2020 года. По данным СБУ, всего было 12 участников. Пятеро из них – граждане РФ, находящиеся в розыске за преступления в разных странах мира.

Спецслужба отмечает, что для маскировки они расположились по отдельным адресам в разных районах города. Во время обысков квартир СБУ обнаружила оружие и патроны, поддельные документы, мобильные телефоны и отправила их на экспертизу.

Речі, які вилучили під час обшуків (Фото: сайт СБУ)

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По информации правоохранителей, участники группы причастны к финансированию террористической деятельности боевиков Исламского государства на территории Ближнего Востока. К тому же они переписывались с теми, кто находится сейчас в Сирии и участвует в боевых действиях.

В СБУ отмечают, что возбуждено уголовное производство по созданию террористической группы или террористической организации. Фигурантам дела грозит от восьми до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

  • В июле 2020-го украинский суд отправил на 10 лет за решетку двух иностранцев: они организовали пункт для переправки боевиков Исламского государства в Украину.
  • В сентябре 2020 года СБУ задержала одного из возможных руководителей ИГИЛ. Он находился в розыске по линии Интерпола.
Марина Тищенко
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