Госдеп о штурме тюрьмы в Эль-Хасака: ИГ остается угрозой, которую нужно победить

США воздают должное Сирийским демократическим силам (SDF) за героический ответ на атаки Исламского государства на места заключения боевиков в Эль-Хасака, сказано в заявлении, которое опубликовано на сайте Государственного департамента.

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"Отчаянная и жестокая тактика Исламского государства является серьезным напоминанием о том, что террористическая группировка остается угрозой, которую можно и нужно победить", – говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "благодаря эффективному реагированию Сирийских демократических сил в партнерстве с силами США и коалиции, высокопоставленные лидеры Исламского государства были захвачены или убиты во время попытки освободить из-под стражи задержанных членов ИГ".

США призывают партнеров по глобальной коалиции срочно репатриировать их граждан и других задержанных, которые пока остаются на северо-востоке Сирии.

В заявлении отмечается, что США по-прежнему привержены задаче окончательного разгрома Исламского государства и работают в этом направлении с местными партнерами и через них.

Столкновения в городе Эль-Хасака начались в четверг, 20 января. Боевики ИГ начали атаки на тюрьму Гвайран, которую охраняли курдские силы безопасности из SDF. Отмечается, что попытка освободить заключенных из Гвайран – одна из самых масштабных операций группировки ИГИЛ за последние три года.

В тюрьме Гвайран находятся 3500 человек, подозреваемых в участии в деятельности ИГ, в том числе некоторые лидеры боевиков. После нападения на тюрьму сотням джихадистов удалось сбежать, многих из них затем снова задержали, но некоторых ищут до сих пор. ИГ заявляет, что в результате нападения на тюрьму многие боевики были освобождены.

Отряды SDF окружили тюрьму и ведут бои за контроль над прилегающими к ней кварталами. По сообщениям, погибли десятки курдских бойцов и членов ИГ, а также несколько мирных жителей. Курдские силы безопасности поддерживает авиация США.

В июле 2020 года украинский суд отправил на 10 лет за решетку двух иностранцев: они организовали пункт для переправки боевиков Исламского государства в Украину.

В сентябре 2020 года СБУ задержала одного из возможных руководителей ИГИЛ. Он находился в розыске по линии Интерпола.

16 декабря 2021 года СБУ заявила, что прекратила деятельность ячейки террористической организации Исламское государство в Киеве.

Сергей Бережной

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