Как спецназ США выслеживал главаря ИГ: фрагмент операции на видео

Бомбардировщики США в Сирии (фото - пресс-служба Пентагона)

Минобороны США показало фрагмент из дрон-видео операции спецназа по ликвидации главаря террористической сети Исламское государство Абу Бакра аль-Багдади на северо-западе Сирии. Его опубликовало в Twitter Центральное командование Армии США.

На кадрах видно, как к резиденции террориста бегут вооруженные люди. Они, по словам главы Центкома Кеннета Маккензи, "открыли огонь по воздушному судну США, которое принимало участие в штурме". Вскоре по ним ударили с воздуха. Этот эпизод не показан.

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Военный рассказал, что в громкоговорители неоднократно предлагали окруженным сложить оружие и сдаться. Как заявили в Пентагоне, вероятность, что останки не принадлежат главарю ИГ, составляет 1 шанс из септиллиона - 1024.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

Справка. 27 октября 2019 года о ликвидации Аль-Багдади сообщали СМИ США. Затем его уничтожение подтвердил американский президент Трамп, заявив, что тот "умер как собака". Личность определили по нижнему белью. После этого джихадисты якобы назначили своим новым главарем Абдуллу Кардаша. Курды вскоре убили еще одного возможного лидера боевиков - Абу Хасана аль-Мухаджира.

Сегодня стало известно, что в операции по ликвидации али-Багдади помог его ближайший помощник Исмаил аль-Этави.

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