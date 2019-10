Как спецназ США выслеживал главаря ИГ: фрагмент операции на видео

Минобороны США показало фрагмент из дрон-видео операции спецназа по ликвидации главаря террористической сети Исламское государство Абу Бакра аль-Багдади на северо-западе Сирии. Его опубликовало в Twitter Центральное командование Армии США.

На кадрах видно, как к резиденции террориста бегут вооруженные люди. Они, по словам главы Центкома Кеннета Маккензи, "открыли огонь по воздушному судну США, которое принимало участие в штурме". Вскоре по ним ударили с воздуха. Этот эпизод не показан.

Военный рассказал, что в громкоговорители неоднократно предлагали окруженным сложить оружие и сдаться. Как заявили в Пентагоне, вероятность, что останки не принадлежат главарю ИГ, составляет 1 шанс из септиллиона - 1024.

