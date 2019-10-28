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Ближайший помощник лидера ИГ помог спецслужбам выследить его

Ближайший помощник лидера ИГ помог спецслужбам выследить его - Фото
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28.10.2019, 09:46

Помощник Абу Бакра аль-Багдади рассказал, что лидер ИГ иногда проводил встречи в микроавтобусах на ходу

В операции по ликвидации лидера террористической организации Исламское государство (ИГ) Абу Бакра али-Багдади помог его ближайший помощник Исмаил аль-Этави. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракской разведке. 

Агентство сообщает, что Исмаил аль-Этави присоединился к террористической группировке Аль-Каида в 2006 году, а уже через два года его осудили к четырем годам тюрьмы. 

После этого Аль Этави бежал в Сирию, там Аль-Багдади поручил ему подбор командиров и религиозные инструктажи. 

Аль-Этави арестовали турецкие власти и передали Ираку. Он рассказал, что Аль-Багдади иногда проводил переговоры на ходу, в микроавтобусах, чтобы избежать обнаружения. 

"Аль-Этави дал нам информацию о пяти людях, включая себя самого, которые встречались с Аль-Багдади в Сирии, - и различных локациях, которые они использовали для этого", - рассказал источник. 

  • О смерти Аль-Багдади вчера утром сообщали американские СМИ. Его гибель подтвердил президент США Дональд Трамп, заявив, что тот "умер как собака".

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Абу Бакра аль-Багдади иг игил даиш
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