Ближайший помощник лидера ИГ помог спецслужбам выследить его

В операции по ликвидации лидера террористической организации Исламское государство (ИГ) Абу Бакра али-Багдади помог его ближайший помощник Исмаил аль-Этави. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракской разведке.
Агентство сообщает, что Исмаил аль-Этави присоединился к террористической группировке Аль-Каида в 2006 году, а уже через два года его осудили к четырем годам тюрьмы.
После этого Аль Этави бежал в Сирию, там Аль-Багдади поручил ему подбор командиров и религиозные инструктажи.
Аль-Этави арестовали турецкие власти и передали Ираку. Он рассказал, что Аль-Багдади иногда проводил переговоры на ходу, в микроавтобусах, чтобы избежать обнаружения.
"Аль-Этави дал нам информацию о пяти людях, включая себя самого, которые встречались с Аль-Багдади в Сирии, - и различных локациях, которые они использовали для этого", - рассказал источник.
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