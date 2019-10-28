Ближайший помощник лидера ИГ помог спецслужбам выследить его

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В операции по ликвидации лидера террористической организации Исламское государство (ИГ) Абу Бакра али-Багдади помог его ближайший помощник Исмаил аль-Этави. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракской разведке.

Агентство сообщает, что Исмаил аль-Этави присоединился к террористической группировке Аль-Каида в 2006 году, а уже через два года его осудили к четырем годам тюрьмы.

После этого Аль Этави бежал в Сирию, там Аль-Багдади поручил ему подбор командиров и религиозные инструктажи.

Аль-Этави арестовали турецкие власти и передали Ираку. Он рассказал, что Аль-Багдади иногда проводил переговоры на ходу, в микроавтобусах, чтобы избежать обнаружения.

"Аль-Этави дал нам информацию о пяти людях, включая себя самого, которые встречались с Аль-Багдади в Сирии, - и различных локациях, которые они использовали для этого", - рассказал источник.

О смерти Аль-Багдади вчера утром сообщали американские СМИ. Его гибель подтвердил президент США Дональд Трамп, заявив, что тот "умер как собака"

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