В США раскрыли детали ликвидации главаря ИГ

Бакр аль-Багдади (фото - скриншот видео Channel 4 News)

Вице-президент США Майкл Пенс и министр обороны США Марк Эспер рассказали, что для ликвидации лидера террористической организации Исламское государство (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади использовались разведданные, на основе которых американский президент Дональд Трамп выбрал приемлемый вариант действий. Об этом сообщает Голос Америки.

Они заявили, что еще в четверг предполагалось, что лидер ИГ будет находиться в одном из зданий в Идлибе, где он и был ликвидирован.

Пенс рассказал, что в субботу утром США получили "разведданные, на основе которых можно было действовать" и благодаря которым операция стала возможной.

Ликвидация главаря ИГ происходила из базы США в Ираке. Военные совершили полет на вертолетах продолжительностью чуть больше часа, чтобы добраться до места, где находился Багдади.

Военные намеревались захватить главаря террористов, но были готовы убить его в случае необходимости. Спецназовцы призвали его сдаться.

"Он отказался. Он спустился под землю, и когда его пытались доставить наружу, он, как мы полагаем, привел в действие пояс смертника и убил себя", – рассказал Эспер.

О смерти аль-Багдади вчера утром сообщали американские СМИ. Его гибель подтвердил президент США.

4 июля 2018 года Худайфах аль-Бадри, с ын лидера террористической группировки Исламское государство Абу Бакра аль-Багдади был убит в Сирии.

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