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30.04.2019, 07:54

Главарь ИГ признал поражение в Сирии и призвал джихадистов мстить

Главарь ИГ признал поражение в Сирии и призвал джихадистов мстить - Фото
Абу Бакр аль-Багдади (фото - скриншот видео)

Аль-Багдади заявил, что теракты на Шри-Ланке были ответом за потери ИГ в Сирии. Он пизвал мстить Франции и ее союзникам

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В сети была опубликована видеозапись, на которой человек, похожий на лидера террористической группировки Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади заявил, что сражение за город Багуз в Сирии окончено и теракты на Шри-Ланке были ответом джихадистов. Видео было опубликовано в Telegram связанной с экстремистами организация Al-Furqan, передает Reuters

В 18-минутном ролике бородатый мужчина говорит, что ИГ будет мстить за арестованных и убитых членов группировки. Он призвал боевиков, действующих в Западной Африке, активизировать нападения на "крестоносца Францию и ее союзников". 

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Reuters отмечает, что в начале записи видно, что она датирована началом апреля. Однако проверить подлинность видеозаписи и даты невозможно. 

4 июля 2018 года Худайфах аль-Бадри, сын лидера террористической группировки Исламское государство Абу Бакры аль-Багдади был убит в Сирии.

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Теги: Сирия, исламское государство, боевик, Абу Бакр аль-Багдади
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