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27.04.2019, 10:15

На Шри-Ланке перестрелка с террористами: из 15 погибших 6 - дети

На Шри-Ланке перестрелка с террористами: из 15 погибших 6 - дети - Фото
Фото: News First

Среди 15 мужских и женских тел в помещении найдены останки шести детей

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Сегодня, 27 апреля, в городе Сейнтамаруту на востоке Шри-Ланки произошла перестрелка военных с предполагаемыми террористами, обнаружены тела 15 человек. Об этом местный телеканал News First со ссылкой на полицию.

Сказано, что дорожный патруль получил информацию о подозрительной группе людей. Силы безопасности прибыли, чтобы обыскать помещение. Неизвестные открыли огонь и произвели несколько взрывов.

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Среди 15 тел в помещении найдены останки шести детей.

Силовики не пострадали в перестрелке. Комендантский час все еще действует в стране.

21 апреля 2019 года на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы и в отелях. Позже прогремели еще три взрыва. По официальным данным, на текущий момент погиб 359 человек и более 520 ранены. Среди погибших 45 детей, из них пятеро - иностранцы.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена увольняет руководителей всех силовых и разведывательных ведомств страны из-за того, что получили информацию о подготовке терактов и не уведомили его.

Смотрите также: Теракты на Шри-Ланке: погибли дети самого богатого человека Дании  

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Теги: перестрелка, погибшие, терроризм, Шри-Ланка
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