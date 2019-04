На Шри-Ланке не менее шести взрывов во время празднования Пасхи

Фото: Twitter/AdityaRajKaul

обновлено

Сегодня утром 21 апреля, на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, погибли не менее 160 человек. Об этом сообщает местный телеканал News First со ссылкой на полицию и данные медиков.

Сказано, что всего прогремело шесть взрывов - в трех храмах и трех отелях.

Реклама

Член парламента страны Харша де Сильва сообщил, что среди погибших и раненых много иностранцев. По его словам, кругом много разбросанных тел и их частей. Завтра и послезавтра дети в школу не пойдут.

Взрыв произошли в:

Церковь Коччикаде;

Церковь Катувапитье;

Отель Shangri La;

Корица Cinnamon Grand;

Церковь в Баттикалоа;

Отель Kingsbury.

Информация о жертвах:

взрывы в Коломбо: 40 человек погибли, 295 ранены (со ссылкой на директора Национальной больницы);

взрывы в Катувапитье: 93 погибли;

взрывы в Баттикалоа: 27 погибли, 73 ранены.

Правительство проводит экстренное заседание. Спасательные службы и силовики подняты по тревоге. Службы безопасности дежурят у церквей.

Latest on #SriLanka serial blasts on #EasterSunday:

- at least 125 were reportedly killed, more than 160 others injured

- three hotels, three churches targeted

- no group has claimed responsibility yet (Via @CGTNOfficial) pic.twitter.com/PDV93H8UPA — Global Times (@globaltimesnews) 21 квітня 2019 р.

#BREAKING: Two explosions reported from the St. Anthony's Church in Kochchikade, Colombo and at the St. Sebastian Church in Katuwapitiya, Katana, according to Police in Sri Lanka. Unconfirmed reports of explosions at the Shangri-La and Cinnamon Grand hotels in Colombo. pic.twitter.com/oAaC6d5V2x — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) 21 квітня 2019 р.

Шри-Ланка на карте Google:

Шри-Ланка (Google карта)