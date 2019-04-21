На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв, снова есть погибшие

Фото: ЕРА

дополнено

В столице Шри-Ланки прогремел еще один взрыв. Два человека погибли, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

Реклама

Седьмой взрыв произошел в гостинице в южном пригороде Коломбо, в Дехивале.

Местные власти сообщают, что в стране временно запрещены социальные сети. Введен 12-часовой комендантский час.

Ранее сегодня на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, погибли не менее 185 человек, 499 ранены.

По предварительной информации МИД Украины, украинцев среди погибших и раненых нет.