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21.04.2019, 12:40

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв, снова есть погибшие

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв, снова есть погибшие - Фото
Фото: ЕРА

Седьмой взрыв произошел в пригороде столицы

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В столице Шри-Ланки прогремел еще один взрыв. Два человека погибли, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

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Седьмой взрыв произошел в гостинице в южном пригороде Коломбо, в Дехивале.

Местные власти сообщают, что в стране временно запрещены социальные сети. Введен 12-часовой комендантский час.

Ранее сегодня на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы,  погибли не менее 185 человек, 499 ранены.

По предварительной информации МИД Украины, украинцев среди погибших и раненых нет.

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Теги: взрывы, Шри-Ланка
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