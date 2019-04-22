Теракты на Шри-Ланке: погибли дети самого богатого человека Дании

Андерс Холч Повлсен (фото - ekstrabladet.dk)

Самый богатый человек Дании, миллиардер Андерс Холч Повлсен в результате терактов на Шри-Ланке потерял троих из четырех своих детей. Об этом сообщил менеджер по связям его компании Bestsellers, передает одна из ведущих газет Дании Jyllands-Posten.

"Мы просим вас уважать конфиденциальность и поэтому у нас нет дальнейших комментариев", - сказал он.

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Обстоятельства трагедии не указываются. Семья отдыхала на Шри-Ланке во время пасхальных каникул.

Повлсен является владельцем сети магазинов Bestseller и крупнейшим акционером компании Asos. Его состояние оценивается в 5 млрд фунтов (более 6 млрд долларов). Всего несколько дней назад 46-летний Андерс сообщил о планах оставить все свое имущество детям.

Ранее официальный представитель Национальной больницы Коломбо подтвердил, что среди жертв есть граждане других государств - США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш.

За несколько дней до трагедии дочь Повлсена Альма опубликовала в своем Instagram фотографию сестер и брата. Кто из детей остался в живых пока не известно.

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21 апреля 2019 года на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы и в отелях. Позже прогремели еще два взрыва. По официальным данным, на текущий момент погибли 215 человек и 450 ранены.