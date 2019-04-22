Шри-Ланка, террор: после взрывов в церквях и отелях - фото (18+)

Вчера, 21 апреля, на популярном туристическом острове Шри-Ланка произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в гостиницах.

Служба Би-би-си пишет: по состоянию на утро 22 апреля известно о 292 погибших, почти 500 человек ранены и травмированы, в том числе психологически.

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Полиция говорит, что по этому делу арестованы уже 24 человека, но пока неизвестно, кто стоит за нападениями: тамильские сепаратисты, террористы сети Исламское государство или кто-то другой.

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Фото: ЕРА