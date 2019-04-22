Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.04.2019, 06:46

Взрывы в Шри-Ланке: увеличилось количество жертв

Взрывы в Шри-Ланке: увеличилось количество жертв - Фото
Фото: EPA

В результате взрывов 452 человека ранены

Реклама
Реклама

В результате серии взрывов  в церквях и отелях Шри-Ланки количество погибших увеличилось до 262 человек. Об этом сообщает News 1st.

По меньшей мере 452 человека получили ранения.  Наибольшее число погибших в Негомбо - более 100 человек. По предварительной информации, среди жертв взрывов - 35 иностранцев, которые были постояльцами отелей.

Реклама

По данным полиции, сотрудникам удалось арестовать 13 человек, связанных с нападением. Речь идет также и задержании фургона и водителя, который предположительно использовался для перевозки нападавших.

Ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.

21 апреля 2019 года  в Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы. Позже прогремел еще один взрыв, в результате которого погибли еще два человека. Позже появилась информация, что более 200 человек погибли, около 450 – ранены.

Отправить:
Распечатать:
Теги: погибшие, взрывы, Шри-Ланка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 