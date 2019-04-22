Взрывы в Шри-Ланке: увеличилось количество жертв

Фото: EPA

В результате серии взрывов в церквях и отелях Шри-Ланки количество погибших увеличилось до 262 человек. Об этом сообщает News 1st.

По меньшей мере 452 человека получили ранения. Наибольшее число погибших в Негомбо - более 100 человек. По предварительной информации, среди жертв взрывов - 35 иностранцев, которые были постояльцами отелей.

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По данным полиции, сотрудникам удалось арестовать 13 человек, связанных с нападением. Речь идет также и задержании фургона и водителя, который предположительно использовался для перевозки нападавших.

Ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.

21 апреля 2019 года в Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы. Позже прогремел еще один взрыв, в результате которого погибли еще два человека. Позже появилась информация, что более 200 человек погибли, около 450 – ранены.