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24.04.2019, 10:23

Президент Шри-Ланки увольняет глав всех спецслужб после терактов

Президент Шри-Ланки увольняет глав всех спецслужб после терактов - Фото
Фото: Twitter/AdityaRajKaul

Разведка получила информацию от иностранных спецслужб о подготовке терактов, но не поставила в известность президента страны

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Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена отправит в отставку руководителей всех силовых и разведывательных ведомств, которые отвечают за обеспечение безопасности в стране. Об этом он заявил в своем обращении к нации, передает местный телеканал News First.

По его словам, в течение недели будут полностью реорганизованы вооруженные силы и полиция, а в течение 24 часов уволены все главы этих учреждений. Такие же меры будут приняты в отношении сотрудников разведслужб страны.

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Сирисена объяснил, что спецслужбы получили информацию о подготовке терактов на территории Шри-Ланки, но не сообщили об этом ему.

"Сотрудники службы безопасности, которые получили данные от разведки от иностранного государства, не поделились ими со мной. Мы могли бы вовремя среагировать. Я решил принять строгие меры в отношении этих должностных лиц", - сказал глава государства. 

Он добавил, что ФБР и Интерпол отправят своих экспертов, которые помогут в проведении расследования.

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21 апреля 2019 года на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы и в отелях. Позже прогремели еще два взрыва. По официальным данным, на текущий момент погиб 359 человек и более 520 ранены. Среди погибших 45 детей, из них пятеро - иностранцы.

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Теги: отставка, теракт, терроризм, разведка, спецслужбы, Шри-Ланка, Майтрипала Сирисена
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