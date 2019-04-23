Минобороны Шри-Ланки: Взрывы - ответ на теракты в Новой Зеландии

Фото: EPA

По словам министра обороны Шри-Ланки, предварительное расследование показало, что взрывы в церквях в Пасхальное воскресенье были ответом радикальных исламистов на теракты в мечетях Новой Зеландии. Об этом сообщает Fox News.

СМИ указывают, что министр сделал такое заявление не сославшись на какие-либо доказательства или источник данных.

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21 апреля 2019 года в Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы. Позже прогремел еще один взрыв, в результате которого погибли еще два человека. Позже появилась информация, что более 200 человек погибли, около 450 – ранены.