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23.04.2019, 13:45

Минобороны Шри-Ланки: Взрывы - ответ на теракты в Новой Зеландии

Минобороны Шри-Ланки: Взрывы - ответ на теракты в Новой Зеландии - Фото
Фото: EPA

Министр обороны Шри-Ланки заявил, что взрывы на Пасху явились ответом исламистов на нападения на мечети Новой Зеландии

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По словам министра обороны Шри-Ланки, предварительное расследование показало, что взрывы в церквях в Пасхальное воскресенье были ответом радикальных исламистов на теракты в мечетях Новой Зеландии. Об этом сообщает Fox News.

СМИ указывают, что министр сделал такое заявление не сославшись на какие-либо доказательства или источник данных. 

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21 апреля 2019 года в Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы. Позже прогремел еще один взрыв, в результате которого погибли еще два человека. Позже появилась информация, что более 200 человек погибли, около 450 – ранены.

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Теги: теракт, терроризм, новая зеландия, Шри-Ланка
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