Убит главарь ИГИЛ – CNN

Лидер террористической организации Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади погиб в ходе рейда спецназа США в северо-западной Сирии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на должностное лицо Минобороны США, а также источника, связанного с операцией.
По предварительной информации, аль-Багдади взорвал на себе жилет смертника. Сейчас специалисты изучают ДНК погибшего, чтобы подтвердить его личность.
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В Пентагоне и Белом доме пока официально не комментируют ситуацию. Однако заместитель пресс-секретаря Белого дома сообщил, что в 9 утра по местному времени президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступит с "важным заявлением".
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