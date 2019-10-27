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Убит главарь ИГИЛ – CNN

Убит главарь ИГИЛ – CNN - Фото
Бакр аль-Багдади (фото - скриншот видео Channel 4 News)
27.10.2019, 07:30

Сейчас специалисты проверяют ДНК погибшего, чтобы подтвердить смерть официально

Лидер террористической организации Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади погиб в ходе рейда спецназа США в северо-западной Сирии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на должностное лицо Минобороны США, а также источника, связанного с операцией.

По предварительной информации, аль-Багдади взорвал на себе жилет смертника. Сейчас специалисты изучают ДНК погибшего, чтобы подтвердить его личность.

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В Пентагоне и Белом доме пока официально не комментируют ситуацию. Однако заместитель пресс-секретаря Белого дома сообщил, что в 9 утра по местному времени президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступит с "важным заявлением".

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