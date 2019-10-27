"Умер как собака". Трамп подтвердил гибель главаря ИГИЛ

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть лидера террористической организации ИГИЛ Абу Бакра Аль-Багдади. Об этом он сообщил в прямом эфире во время обращения из Белого дома.

Американский лидер рассказал, что аль-Багдади и его соратники погибли в результате спецоперации военных США, находясь перед смертью "в полнейшей панике".

"Прошлой ночью силы спецопераций США отправили правосудие над самым разыскиваемым террористом в мире. Никаких потерь с нашей стороны. У них – погибли практически все", - подытожил глава Соединенных Штатов.

По словам Трампа, аль-Багдади "умер как собака". Оказавшись загнанным в тупик, он взорвал себя вместе с тремя своими детьми.

О смерти аль-Багдади сегодня утром сообщали американские СМИ.

4 июля 2018 года Худайфах аль-Бадри, с ын лидера террористической группировки Исламское государство Абу Бакра аль-Багдади был убит в Сирии.

Читайте также: Главарь ИГ признал поражение в Сирии и призвал джихадистов мстить