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Террористы ИГ избрали себе нового главаря – Newsweek

Террористы ИГ избрали себе нового главаря – Newsweek - Фото
Боевики ИГ (скриншот видео)
28.10.2019, 08:27

По данным источников издания, Абдулла Кардаш де-факто управлял организацией с августа

Боевики из террористической организации Исламское государство назначили Абдуллу Кардаша своим новым лидером. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники в американской разведке и связанное с террористами информагентство Amaq.

По данным издания, погибший экс-лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади назначил Кардаша своим преемником еще в августе. При этом роль аль-Багдади в организации оставалась скорее символической: он не участвовал ни в операциях, ни в повседневных делах группировки.

  • О смерти аль-Багдади вчера утром сообщали американские СМИ. Его гибель подтвердил президент США Дональд Трамп, заявив, что тот "умер как собака". 

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Абу Бакр аль-Багдади абдулла кардаш игил иг даиш террористы
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