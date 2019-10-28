Террористы ИГ избрали себе нового главаря – Newsweek

Боевики ИГ (скриншот видео)

Боевики из террористической организации Исламское государство назначили Абдуллу Кардаша своим новым лидером. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники в американской разведке и связанное с террористами информагентство Amaq.

По данным издания, погибший экс-лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади назначил Кардаша своим преемником еще в августе. При этом роль аль-Багдади в организации оставалась скорее символической: он не участвовал ни в операциях, ни в повседневных делах группировки.

О смерти аль-Багдади вчера утром сообщали американские СМИ. Его гибель подтвердил президент США Дональд Трамп, заявив, что тот "умер как собака".

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