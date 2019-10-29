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Личность аль-Багдади определили по его нижнему белью

Личность аль-Багдади определили по его нижнему белью - Фото
Абу Бакр аль-Багдади (Фото: EPA)
29.10.2019, 18:08

Демократические силы Сирии (SDF) сыграли важную роль в совместной с США спецоперации

Для определения личности главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади по ДНК курдский разведчик проник в убежище террориста и украл его нижнее белье. Об этом сообщает Fox News.

В понедельник старший советник SDF Полат Джан заявил, что их источники, прежде чем начать работу с ЦРУ, отследили аль-Багдади до Идлиба (Сирия). Аль-Багдади часто передвигался и вскоре должен был сменить место жительства. Джан отмечает, что определение местонахождения террориста, возможность доступа к нему является результатом работы SDF. 

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Абу Бакр аль-Багдади иг курды
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