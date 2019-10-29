Личность аль-Багдади определили по его нижнему белью

Абу Бакр аль-Багдади (Фото: EPA)

Для определения личности главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади по ДНК курдский разведчик проник в убежище террориста и украл его нижнее белье. Об этом сообщает Fox News.

В понедельник старший советник SDF Полат Джан заявил, что их источники, прежде чем начать работу с ЦРУ, отследили аль-Багдади до Идлиба (Сирия). Аль-Багдади часто передвигался и вскоре должен был сменить место жительства. Джан отмечает, что определение местонахождения террориста, возможность доступа к нему является результатом работы SDF.

В операции по ликвидации лидера террористической организации Исламское государство (ИГ) Абу Бакра али-Багдади помог его ближайший помощник Исмаил аль-Этави.

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