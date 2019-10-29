Личность аль-Багдади определили по его нижнему белью

Для определения личности главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади по ДНК курдский разведчик проник в убежище террориста и украл его нижнее белье. Об этом сообщает Fox News.
В понедельник старший советник SDF Полат Джан заявил, что их источники, прежде чем начать работу с ЦРУ, отследили аль-Багдади до Идлиба (Сирия). Аль-Багдади часто передвигался и вскоре должен был сменить место жительства. Джан отмечает, что определение местонахождения террориста, возможность доступа к нему является результатом работы SDF.
Читайте также: Курды говорят, что уничтожили и возможного нового главаря ИГ