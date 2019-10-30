Washington Post: Сдавший аль-Багдади информатор заработал $25 млн

Абу Бакр аль-Багдади (Фото: EPA)

25 миллионов долларов или часть этой суммы получит информатор, который помог обнаружить главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам издания, информатор - боевик ИГ, который содействовал передвижению лидера террористов и помогал на строительных работах в его убежище в провинции Идлиб. Детальное знание планировки убежища, расположения комнат оказали значительную помощь в ходе рейда 26 октября.

После завершения операции по устранению аль-Багдади информатор и его семья были вывезены из региона. Его гражданство и имя не разглашаются, однако один из чиновников заявляет, что он был арабом-суннитом, мстящим ИГ за убийство родственника.

Ранее для определения личности главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади по ДНК курдский разведчик проник в убежище террориста и украл его нижнее белье.

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