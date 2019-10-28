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СМИ узнали, что США сделали с трупом главаря ИГ

СМИ узнали, что США сделали с трупом главаря ИГ - Фото
Абу Бакр аль-Багдади (Фото: EPA)
28.10.2019, 22:14

Аль-Багдади похоронен в море, совершены религиозные обряды

Соединенные Штаты предоставили останки главаря террористической организации Исламское государство Абу Бакра аль-Багдади для захоронения в море и совершили религиозные обряды в соответствии с исламскими обычаями после того, как он был ликвидирован во время рейда спецназа США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя США.

Отмечается, что чиновник, который говорил на условиях анонимности, не раскрыл дополнительную информацию, в том числе о том, как и где проводился ритуал.

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иг Абу Бакр аль-Багдади
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