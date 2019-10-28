Ликвидация главаря ИГ. Место спецоперации сняли с дрона: видео

Место ликвидации лидера ИГ (Фото: скриншот видео Anadolu)

Место в сирийской провинции Идлиб, где была проведена спецоперация по ликвидации главаря террористической организации Исламское государство Абу-Бакра аль-Багдади, сняли с дрона. Видео размещено в Twitter агентства Anadolu.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти рассматривают возможность публикации видео самой этой сверхсекретной операции по ликвидации аль-Багдади. Об этом сообщает ABC News.

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