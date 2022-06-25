"Оккупанты ничем не лучше террористов". Зеленская сравнила российские войска с ИГИЛ

Первая леди Елена Зеленская обвинила российские войска в том, что они, как и террористы из "Исламского государства", совершают сексуальное насилие на временно оккупированных территориях. Об этом она сказала Welt.

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Она упомянула лауреата Нобелевской премии мира Надю Мурад, которая была в плену у ИГИЛ.

"Ужасно это говорить, но многие украинские женщины переживают то же самое в условиях оккупации", — сказала она.

Зеленская отметила, что украинские женщины "сейчас переживают ужас", потому что "российские оккупанты ничем не лучше террористов ИГИЛ".

Первая леди также поблагодарила Германию за предоставление убежища украинкам и напомнила, что "если кто и может помочь Украине на фронте — и не только в гуманитарных вопросах — то это, конечно, Германия".

СПРАВКА. Надя Мурад — иракская правозащитница езидского происхождения, посол доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности, лауреат Нобелевской премии мира 2018 года. . Надя Мурад — иракская правозащитница езидского происхождения, посол доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности, лауреат Нобелевской премии мира 2018 года. После захвата ее родного поселка террористами ИГИЛ в 2014 году Надя была вывезена и обращена в сексуальное рабство. Удерживалась в городе Мосул, откуда совершила неудачную попытку побега, за что подверглась пыткам. Была перепродана в рабство несколько раз. В ноябре 2014 года смогла сбежать от рабовладельцев после трех месяцев плена.

6 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что российские оккупанты совершали сексуальное насилие против украинцев, независимо от пола и возраста жертв.

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Мария Макуха

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