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Иран увеличивает производство "оружейного" урана в ответ на призыв МАГАТЭ к сотрудничеству

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 17:11
Иран увеличивает производство
Иллюстративное фото - газовые центрифуги для обогащения урана (фото - doe.org)

Тегеран намерен увеличить производство обогащенного урана несмотря на призыв МАГАТЭ к конструктивному сотрудничеству. Заявление официальных лиц Ирана цитирует Anadolu.

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По сообщению агентства, Иран объявил о решении увеличить производство обогащенного до 60% урана на подземном ядерном объекте в Фордо в ответ на недавнюю резолюцию, принятую МАГАТЭ.

Агентство по атомной энергии Ирана заявило государственным медиа, что запустило на объекте в Фордо обогащение урана до уровня 60%. Также было объявлено, что два новых каскада центрифуг, IR-2m и IR-4, введены в эксплуатацию на ядерном объекте в Натанзе, и еще два будут подключены в ближайшие дни.

Также планируется заменить центрифуги IR-1 в Фордо более современными центрифугами IR-6

Агентство также заявило, что письменно проинформировало об этом МАГАТЭ, назвав это "решительным ответом" на недавнюю резолюцию.

Совет МАГАТЭ, состоящий из делегатов 35 стран, на прошлой неделе принял резолюцию, в которой просил Иран оказать срочное содействие в расследовании следов урана, обнаруженных на трех незаявленных объектах.

Посланник Ирана в МАГАТЭ Мохсен Назири отклонил резолюцию и заявил, что она может "повлиять на конструктивные отношения между Тегераном и агентством".

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани 20 ноября сказал, что Тегеран в ответ на принятие резолюции МАГАТЭ намерен немедленно запустить процессы обогащения урана в Фордо и Натанзе.

СПРАВКА. Изотоп урана-235 с содержанием до 20% называют низкообогащенным и используют (начиная с концентрации 2-5%) в энергетических реакторах. Тот же изотоп с содержанием от 20% называют высокообогащенным или "оружейным", так как он может использоваться в термоядерном оружии в качестве оболочки заряда.

В 2015 году Иран и пять постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, США, Китай, Франция, Россия) плюс Германия подписали соглашение, которое ставит под контроль ядерную деятельность Тегерана в обмен на отмену санкций. Однако США по инициативе Дональда Трампа, который называл соглашение "плохим", вышли из соглашения в 2018 году, что создало для Ирана повод отказаться от соглашения в целом. В 2019 году Иран заявил, что официально начал выход из ядерной сделки.

  • В феврале 2021 года президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана за рамками ядерной сделки 2015 года.
  • В июне 2022 года сообщалось, что Тегеран существенно увеличил темпы обогащения урана и отключил камеры МАГАТЭ, установленные для мониторинга ключевых ядерных объектов страны.

Читайте также: Премьер Израиля: Ядерная программа Ирана – у переломного момента. И наше терпение тоже

Сергій Бережний
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