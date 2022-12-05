Россия запускает ракеты по Украине. Сейчас первая волна, их может быть несколько — Игнат

Российские оккупанты запускают ракеты по Украине, может быть несколько волн для ударов по критической инфраструктуре. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, запуски "традиционные" — стратегическая авиация из районов Волгодонска и Каспийского моря, а также корабли в Черном море.

"Тут надо сохранять спокойствие и беречь себя, ракеты уже запущены — это не тренировка. Россия бьет по критической инфраструктуре. Сразу после "бавовны" на аэродроме Энгельс, там была суета, возможно с этим связан обстрел", — сказал Игнат.

Он отметил, что волн ракет может быть несколько, чтобы запутать противовоздушную оборону Украины, сейчас идет только первая волна.

Спикер ВС подчеркнул, что ракет может быть больше, чем во время прошлого массированного обстрела, но заверил, что ВСУ работают и отражают атаки.

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Дмитро Гриниченко

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