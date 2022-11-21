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Санду: Молдова уязвима перед атаками России — это может ослабить устойчивость Украины

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 13:12
Санду: Молдова уязвима перед атаками России — это может ослабить устойчивость Украины - Фото
Майя Санду (Фото: EPA)

Молдова уязвима перед гибридными атаками России, что может подорвать устойчивость Украины и стабильность Европы. Об этом в колонке для Politico написала президент страны Майя Санду.

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По ее словам, из-за войны России против Украины Молдова сталкивается с "серьезными издержками и повышенными рисками". Она отметила, что обстрелы критической инфраструктуры Украины и сокращение экспорта газа Россией вдвое, лишили страну прежних источников энергии.

Санду заявила, что российские прокси и криминальные группировки в Молдове используют энергетический кризис, чтобы разжигать недовольство и провоцировать политические потрясения. 

"Используя весь спектр гибридных угроз, в том числе фальшивые сообщения о бомбах, кибератаки, дезинформацию, призывы к социальным волнениям и неприкрытое взяточничество, они работают над дестабилизацией, подрывом нашей демократии и ставят под угрозу вклад Молдовы в более широкую безопасность Европы", — написала она.

Президент Молдовы считает, что уязвимость страны может ослабить устойчивость Украины, а также подорвать стабильность в Европе. 

"Точно так же, как нельзя допустить, чтобы Россия победила в Украине, нельзя допустить, чтобы ее гибридные методы сработали в Молдове. Мы внесем свой вклад в защиту европейских ценностей, несмотря на навязанные нам лишения. Цена высока, и мы готовы нести это бремя. Но мы не можем сделать это в одиночку", — резюмировала Санду.

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Дмитро Гриниченко
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