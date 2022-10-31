"Для российских генералов Молдовы не существует". Кишинев отреагировал на ракетный удар РФ

Россия игнорирует факт существования Молдовы. Об этом заявил член молдовского парламента Оазу Нантой, комментируя падение сбитой российской ракеты на территорию Молдовы, передает Суспильне.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Нантоя, из-за падения обломков российской ракеты в селе Наславча Окницкого района Молдовы, МИД страны может вызвать российского посла, но это не защитит Молдову от возможных агрессивных действий со стороны России.

"К сожалению, Республика Молдова со своим статусом нейтралитета абсолютно не защищена, если касается того, что делает Россия. Пару недель назад, когда над территорией Молдовы пролетели российские крылатые ракеты – маршрут этих ракет был проложен, игнорируя сам факт существования Молдовы. Для российских генералов Молдовы не существует", – сказал Нантой.

Он отметил, что несколько недель назад, когда российские ракеты пролетели над Молдовой, в Кишиневе вызвали российского посла.

"И сейчас его могут вызвать. Но это все касается символизма, к сожалению, не меняющего ту печальную ситуацию, что Молдова не защищена от возможных агрессивных действий со стороны РФ", – добавил депутат.

Он рассказал, что обломки ракеты, которые сегодня упали в Наславче, не нанесли материального ущерба и никто не пострадал.

Что касается безопасности Молдовы в целом, Нантой отметил, что в случае опасности парламент страны может проголосовать за введение военного положения и объявить мобилизацию.

"Но мы понимаем, что Молдова сама не сможет себя защитить", – сказал Нантой.

По его мнению, ситуацию решит модернизация армии, форматы регионального партнерства и углубленного сотрудничества с НАТО, изменение статуса нейтралитета и вступление в Североатлантический союз.

"У нас в конституции записан статус нейтралитета, защищающий нас примерно как молитва, но не больше", – добавил парламентарий.

Утром 10 октября во время массированного обстрела Россией территории Украины три ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы.

Утром 31 октября из Каспийского и Черного морей и Волгодонского района в Ростовской области РФ с Ту-95/Ту-160 оккупанты выпустили более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 по украинским городам.

Воздушные силы утверждают, что 44 из них сбили.

Утром МВД Молдовы сообщило, что в селе Наславча Окницкого района упала ракета, сбитая украинской зенитной системой. В домах поселка выбило окна, но пострадавших нет.

Позднее в Минобороны Молдовы заявили, что их системы воздушного наблюдения "не зафиксировали нарушения воздушного пространства Молдовы ракетами", так как на территории Молдовы упали только фрагменты ракеты, сбитой украинской ПВО.

Читайте также: Россия бьет ракетами по Украине над Молдовой, это еще одно преступление – Воздушные силы

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.